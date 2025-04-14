اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة المنطقة.

واطَّلع أمير نجران على تقرير إنجاز مراحل تفعيل مهمات الإدارة ومكوناتها خلال إطلاقه في مكتبه الهوية البصرية للمنتجات الإعلامية للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة، وما تحمله من دلالات ترتبط بتراث منطقة نجران وتعكس العمق التاريخي والتراثي المميز للمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وعدد من مديري العموم بالإمارة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة سلطان الأحمري خلال تقديمه تقرير الإنجاز، مراحل تنفيذ الهيكلة الإدارية وآلية تفعيل مهمات الإدارات التابعة للإدارة، مؤكداً حرص ومتابعة أمير منطقة نجران تطوير العمل والوصول إلى إنتاجية عمل بشكل متقن، بما يتواكب مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة المنطقة.