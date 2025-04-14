اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تأسيس جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان، كأول كيان متخصص يقدم خدماته لهذه الفئة الغالية على مستوى المنطقة.

وتسعى الجمعية التي تتخذ من مدينة جيزان مقراً لها، إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الدعم الاجتماعي والنفسي والتأهيلي، إلى جانب برامج توعوية تهدف إلى تمكين كبار السن ورفع جودة حياتهم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد العامري، أن الجمعية تمثل استجابة فعلية لاحتياجات المنطقة، وستركز على تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أثر مستدام يعزز من دور كبار السن في المجتمع، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.