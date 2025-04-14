في إطار مشاركتها الفاعلة ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم (EDGEx) 2025، أبرمت جامعة جازان سبعة عقود تعاون مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لاعتماد مجموعة من برامجها الأكاديمية في مختلف التخصصات، وذلك في خطوة تعكس التزام الجامعة برفع جودة مخرجاتها وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

وقد شملت العقود اعتماد برامج دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها وماجستير التربية في التربية البدنية وماجستير التربية في الإدارة التربوية وماجستير التربية في تقنيات التعليم وبكالوريوس اللغة الإنجليزية وبكالوريوس الصحافة والنشر الإلكتروني وبكالوريوس الآثار.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا لحرص الجامعة على تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما ينعكس على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المحتوى المعرفي والمهاري للطلبة، كما يُسهم في دعم التميز المؤسسي وتحقيق الكفاءة الأكاديمية بما يتوافق مع معايير الاعتماد الوطنية.