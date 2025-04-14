التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن بن إسماعيل زيلعي.

واستمع نائب أمير المنطقة خلال الاستقبال على التقرير السنوي الذي يتضمن إنجازات الشركة بالمنطقة لعام 2024، واستعراض المستهدفات للعام الحالي 2025؛ لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمنطقة.

وأكد نائب أمير جازان على أهمية تقديم الخدمات في مجالي الاتصالات وخدمة الإنترنت في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة والتركيز على المناطق الجبلية، والحرص على أعمال الشركة التوسعية لخدمة المنطقة.

من جانبه، ثمّن الزيلعي لأمير جازان ونائبه، اهتمامهما ودعمهما المستمر للشركة، التي أسهمت في تطور وتحسن الشبكة بالمنطقة.