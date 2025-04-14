تشهد منطقة حائل هذه الأيام أجواءً ربيعيةً رائعة، حيث اعتدل الطقس وتزيّنت الأرض بكسائها الأخضر، ما دفع الأهالي والزوار إلى التوافد نحو البراري والمخيمات في مشاهد تعكس عمق العلاقة بين الإنسان والطبيعة في هذه المنطقة التي لطالما عُرفت بعراقتها وجمالها البيئي.

مع إشراقة الصباح، تبدأ قوافل العائلات والشباب بالتوجه نحو مواقع التنزه الصحراوية المحبّبة، مثل نفود قناء، وجبال أجا وسلمى، وضواحي جبة والرديفة والمبعوثة، حاملين معهم أدوات القهوة، وذكريات الشتاء، وروح الحكاية الحائلية التي لا تكتمل إلا بين الرمال والنار المشتعلة.

طلعات البر في حائل ليست مجرد استراحة من المدينة، بل تقليد اجتماعي عريق يحمل في طيّاته روح الكرم، وجمال الجلسات، ومذاق القهوة العربية، ودفء السمر، حيث تجتمع الأسر ويلتقي الأصدقاء في أجواء من البساطة والسكينة.

اللافت في هذه الأيام هو انتشار المخيمات الموسمية، التي أصبحت تُعدّ وتجهّز باحترافية عالية، تتخللها أنشطة شبابية مثل ركوب الدراجات البرية، والطيران الشراعي، والتصوير الفوتوغرافي للغروب الذي ينعكس على كثبان الرمال بلون ذهبي يخطف الأبصار.

من جهة أخرى، تسهم الجهات الأمنية والخدمية في تنظيم حركة المتنزهين، حيث تنتشر دوريات المرور والدفاع المدني في الطرقات المؤدية إلى مواقع البر، مع جهود ملموسة للبلديات في نظافة المواقع وتوفير الحاويات.

ويعبّر أهالي حائل عن سعادتهم بهذه الأجواء، مؤكدين أن البر في حائل ليس مجرد مكان... بل شعور، وذاكرة، وتواصل مع الأرض التي تعني لهم الكثير.

طلعات البر في حائل هذا الموسم تعكس مزيجًا نادرًا من الجمال الطبيعي، والوعي المجتمعي، والفرح الجماعي، لتبقى المنطقة وجهةً لكل من يبحث عن الدفء بين الرمال، وصفاء السماء، وصوت الضحكة تحت ضوء القمر.