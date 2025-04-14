تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تُعقد النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 يومي الأربعاء والخميس، الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم، في مدينة الرياض، تحت شعار: «تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني»، بتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويشهد المنتدى الدولي للأمن السيبراني مشاركة نخبة من صنَّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والمختصين الدوليين في الموضوعات ذات الصلة بالفضاء السيبراني عبر مجموعة من الحوارات الإستراتيجية والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الفضاء السيبراني على نحوٍ شمولي، وتركّز على خمسة محاور رئيسية وهي: تجاوُز التباينات العالمية، ونحو مفهوم جديد للاقتصاد السيبراني، والشمول الاجتماعي في الفضاء السيبراني، وفهم السلوكيات السيبرانية، إضافة إلى محور الفرص النوعية في الآفاق السيبرانية.

ويسعى المنتدى عبر محاوره الخمسة إلى تحفيز الحوار الدولي نحو بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق، يُسهِم في دعم نمو الاقتصادات، وازدهار المجتمعات، وأمن الأفراد، واستقرار الدول. ويركز في هذا الإطار على الأولويات المشتركة التي يأتي من أبرزها: تعزيز التكامل العالمي في ظل التحولات المتسارعة، وتمكين الاقتصاد السيبراني لتحقيق رخاء شامل، وتعظيم العمل المشترك لتهيئة فضاء سيبراني يُعزز إمكانات الأفراد والمجتمعات. كما يتبنى مقاربات رائدة لتعزيز الأمن السيبراني عبر فهم السلوك الإنساني وتوظيفه في تصميم حلول استباقية، إلى جانب تسخير التقدم التكنولوجي في مواكبة التحديات الناشئة وصناعة فرص نوعية في الفضاء السيبراني.

ويواصل المنتدى الدولي للأمن السيبراني منذ انطلاقه عام 2020 تكريس موقعه بوصفه منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ويعمل في ضوء الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والبناء على دور المملكة الريادي عالمياً في هذا المجال، والإسهام في فتح آفاق التعاون الدولي ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية.