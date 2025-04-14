استضافت وزارة الدفاع، الاجتماع الثامن لرؤساء أركان الدول أعضاء مجموعة «دراغون»، بحضور رؤساء أركان وممثلي كل من مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة الرياض.وبُحث خلال الاجتماع، الذي افتتحه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: مكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.وأكد المجتمعون أهمية أمن وحماية الملاحة البحرية وضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وتعزيز أعمال مكافحة التهريب والقرصنة.