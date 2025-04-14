دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته الـ13، الذي تُنظمه الجامعة الإسلامية، بحضور رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلا، وعددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة، وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.

وفي بداية الحفل، ألقى رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلا كلمة عبّر فيها عن سعادة الجامعة الإسلامية، بتشرّفها برعاية أمير منطقة المدينة المنورة مهرجان الثقافات والشعوب، ودعمه المتواصل للجامعة، التي أراد منها قادةُ هذه البلاد المباركة أن تكون هدية للعالم أجمع، حيث تخرّج منها أكثر من 100 ألف طالب، ينتمون إلى أكثر من 170 دولة، كانوا ولا يزالون سفراء سلام وسواعد بناءٍ لأوطانِهم، كان لهم الأثر الكبير في نفع بلدانِهم، وتأسيس عددٍ من الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية، على نهج قويم سويّ، يدينون بالولاء والمحبة وعظيم الامتنان للمملكة العربية السعودية وقيادتها.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من مهرجان الثقافات والشعوب جاءت انطلاقاً من فكرة فريدة، ابتدعها وطورها طلاب الجامعة، ونفّذها منسوبوها، وتشارك في هذه النسخة أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، يعرض طلابها ثقافاتهم وعاداتهم ولغاتهم؛ لتنبثق من المهرجان رسالة السلام والعدل والوسطية، التي أرادتها هذه البلاد المباركة عند تأسيس هذه الجامعة العريقة.

وأعرب الدكتور العقلا عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما أولته هذه الجامعة من عناية ورعاية واهتمام لا مثيل له.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «مشهد وطن الأحلام» قدّمه طلاب الجامعة.

واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على أجنحة الدول المشاركة في المهرجان، ضمن جولته على الأركان والمكوّنات التي يضمّها المهرجان، الممتدّ حتى 21 أبريل الجاري.

واستمع أمير المدينة خلال الجولة إلى شرحٍ مفصّلٍ عن أهداف المهرجان، الذي يسعى إلى تعزيز أواصر التواصل والإخاء بين الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية والعمل الجماعي، وإتاحة الفرصة للطلاب لإبراز ثقافات وحضارات بلدانهم، بما يُسهم في ترسيخ مفاهيم الحوار والتعايش والتعارف، ونشر رسالة السلام والمحبة بين مختلف الشعوب.

وفي ختام الحفل، التُقطت الصور الجماعية للأمير سلمان بن سلطان مع طلاب الدول المشاركة أمام الجناح السعودي.

ويستهدف المهرجان تعزيز التواصل بين طلاب الجامعة والمجتمع المحلي، إلى جانب دوره التربوي والتعليمي في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الاتصالية.

ويُقام المهرجان في دورته الحالية بصيغةٍ متجددة ومتميزة، ويشغل مساحة تُقدّر بـ28000 متر مربع، ويشارك فيه طلابٌ من 90 دولة، ويتزامن مع انطلاقته تنفيذ أكثر من 150 فعالية ونشاطا للأسرة والطفل والمجتمع.

وسيشهد المهرجان في أيامه تخصيصاً لفعالياتٍ متنوعة مثل: يوم للقهوة السعودية، ويوم للشاي، ويوم للمأكولات، وآخر للشعر العربي.

كما يحتفي بعام الحرف اليدوية 2025، ويُسلّط الضوء على جهود المملكة في خدمة طلاب المنح.

ويستهدف المهرجان هذا العام أكثر من 100000 زائر، وقد تم توفير جميع الخدمات اللازمة ليكون تظاهرة ثقافية واجتماعية تستحق الزيارة.