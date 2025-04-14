استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.ويأتي ذلك على هامش زيارة الدكتور العيسى، إلى جمهورية فرنسا، لمناقشة عددٍ من مستجدات القضايا المعاصرة ذات الصلة برسالة الرابطة ومهماتها، والحوار حول مجموعةٍ من المصطلحات الفكرية والدينية.وفي السياق ذاته، أقام وزير العدل حافظ الأختام الفرنسي جيرالد ديرماران، في مقر وزارة العدل بباريس، مأدبة غداء على شرف «أمين الرابطة»، حيث جرتْ خلال المناسبة مناقشةُ عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالسياقات الفكرية والدينية المؤثرة في الساحة الفرنسية، وفي الدول الناطقة بالفرنسية، وهي الملفات الأبرز - دولياً - التي يعمل عليها الوزير الفرنسي في إطار مناشطه الفكرية ومهماته الرسمية.كما استقبل الأمين العام للرابطة في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية «باريس» وزيرة المساواة ومكافحة التمييز أورور بيرجيه. عقب ذلك التقى الدكتور العيسى في مقر وزارة الخارجية الفرنسية وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو.وجرى خلال اللقاءات استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.