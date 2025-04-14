افتتح وزير الثقافة رئيس اللجنة التوجيهية لمشاركة المملكة في معارض إكسبو الدولية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس، جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا؛ الذي يعد ثاني أكبر جناح بعد جناح الدولة المضيفة، ويدعو الزوار للإبحار في تاريخ المملكة العريق والغني بكنوزه الثقافية.وشهد حفل الافتتاح، حضور نائب وزير الثقافة رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركة المملكة في معارض إكسبو الدولية حامد محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي فيصل بن زقر، إلى جانب جمع من المسؤولين الثقافيين والدبلوماسيين.وشهد اليوم الأول رفع العلم السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا.وقال وزير الثقافة في كلمةٍ ألقاها خلال حفل الافتتاح: «نسعد وإياكم اليوم بافتتاح جناح المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو أوساكا 2025، الذي يأتي تحت شعار اكتشف السعودية، ونسلط الضوء من خلال تصميمه الطموح، على العديد من الصفات المشتركة والتناغم بين المملكة واليابان».وأضاف: «أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لدولة اليابان الصديقة على تنظيمها الرائع لمعرض إكسبو أوساكا 2025، وحسن ضيافتها وتعاونها غير المحدود وتقديم جميع التسهيلات والدعم لجناح المملكة لضمان نجاحه في هذا المحفل الدولي»، مشيرًا إلى أن هذا التعاون «يؤكد العلاقة المميزة بين المملكة واليابان، خصوصاً ونحن نحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقة بين المملكة واليابان».