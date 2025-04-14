وجهت وزارة السياحة، مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ حتى نهاية موسم الحج.ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية، من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين من حاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.ومنعت الوزارة مرافق الضيافة من تسكين الفئات المشمولة في إعلان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى استعداداً لموسم حج 1446هـ.