عززت منطقة الباحة هويتها الإنتاجية باحتضانها 19 مدينة زراعية تُسهم في رفد الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن المنطقة سجلت خلال العام الميلادي الماضي متوسط هطول مطري بلغ 389 ملم، ما مكّن من تخزين المياه في 58 سداً بسعات مختلفة، منها سدود زراعية تصل سعتها إلى مليوني متر مكعب، مؤكداً اعتماد 19 مدينة زراعية، تغطي مساحة إجمالية تُقدر بـ36.699.393 متراً مربعاً، تشمل مدينة الرمان بعدد 120 ألف شجرة، ومدينة العنب بـ70 ألف شجرة، ومدينتَيْ لوز بـ150 ألف شجرة، و7 مدن للبن بعدد 1.517.000 شجرة، ومدينة المانجو بـ3 ملايين شجرة، ومدينة الزيتون بـ200 ألف شجرة، إضافة إلى مدينة الموز بـ50 ألف شجرة، ومدينة الحمضيات بـ40 ألف شجرة، و3 مدن زراعية متنوعة بسعة 1.100.000 شجرة، إلى جانب مدينة نحلية تعاونية تحتوي على 35 ألف شجرة يتغذى عليها النحل لإنتاج العسل.

وعدّ الزهراني المدن الزراعية إضافة نوعية للمنطقة، كونها تسهم بشكل فاعل في دعم التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل واعدة للشباب والفتيات، وتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر، وتتيح للزوار فرصة استكشاف الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الباحة، بما في ذلك مناظرها الجبلية، وغاباتها الكثيفة، ووديانها الخصبة، وترسخ مكانتها باعتبارها سلة غذائية للمملكة، بتحقيقها التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة للأسواق المحلية.