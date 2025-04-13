برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للحوسبة وتقنية المعلومات (ICICT 2025)، الذي تنظمه جامعة تبوك ممثلةً بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، ويستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.ويسلط الملتقى الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات علوم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وعلوم المعلومات، وتقنية الاتصالات، إلى جانب استعراض التحديات والفرص المستقبلية في القطاع، بهدف تعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين، وتوفير منصة علمية تسهم في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، كما يتيح للمشاركين الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتطبيقات في مجالات الحوسبة وتقنية المعلومات.وتضمن برنامج المؤتمر عدداً من ورش العمل المتخصصة، ومحاضرات علمية، وبرامج بحثية متقدمة، إضافة إلى عرض للأبحاث العلمية المقبولة ضمن محاوره، ما يعزز دور جامعة تبوك مركزا بحثيا رائدا يسهم في دعم المعرفة الرقمية والتحول التقني، حيث يعد الملتقى فرصة لتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات التقنية، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والصناعي، ويواكب تطلعات المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030 نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتحول الرقمي.