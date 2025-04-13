وقعت وزارة الخارجية، اليوم (الأحد)، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد في العاصمة الرياض، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، بحضور مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأمير فيصل بن منصور.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب وزارة الخارجية مدير إدارة تطوير الموارد البشرية مازن بن عواد الردادي، ومن جانب المجلس الثقافي البريطاني مدير العلاقات العامة منار الحسيني؛ إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير اللغة والثقافة الإنجليزية، من خلال تقديم برامج وورش عمل تعليمية، واختبارات تحديد مستوى اللغة، وحلول التقييم للمخرجات والمتدربين، وذلك لتأهيل منسوبي الوزارة في مجال اللغة والثقافة الإنجليزية، وحوكمة تقييم مخرجات التعلم.