يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في مؤتمر القدرات البشرية لعام 2025م، خلال المدة من 13 إلى 14 أبريل الجاري، بمعرض يبرز مبادرات المجمع وأحدث مشروعاته اللغوية والثقافية، التي تُسهم في دعم اللغة العربية وتمكينها، وتعكس التكامل بين اللغة، ومجالات التنمية، والنهضة المعرفية.وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله صالح الوشمي، إلى أن مشاركة المجمع في المؤتمر تُجسّد إيمانه بأهمية اللغة في صناعة الإنسان وبناء مجتمعه، وقال: «إن المشروعات التي يطلقها المجمع خلال هذا المؤتمر تُمثّل استثمارًا حقيقيًّا في اللغة العربية؛ بوصفها أداةً للتمكين، ومنصةً للمعرفة، وجسرًا للتواصل الحضاري، وهي تجسيد لرؤية المجمع في نقل اللغة من حيز الاستخدام التقليدي إلى فضاءات التأثير الإبداعي والثقافي والعلمي». وتأتي المشاركة في إطار سعي المجمع إلى ترسيخ دوره محليا ودوليا؛ بوصفه مرجعيةً في الشأن اللغوي؛ من خلال مشروعات في مجالات اللغة العربية المتمثلة في قطاعاته الأربعة: التخطيط والسياسة اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية؛ بهدف تعزيز حضور اللغة العربية ونشرها. وتعكس مشاركة المجمع في مؤتمر القدرات البشرية التزامه بتحقيق أهدافه الإستراتيجية في دعم اللغة العربية وتمكينها، وتعزيز حضورها عالميا، وتقديم مشروعات مبتكرة تُسهم في بناء مجتمع معرفي يُحسن استخدام لغته، ويفخر بها، ويُدرك أثرها العميق في تشكيل وعيه، وتطوير قدراته.