تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تُقيم جائزة الملك فيصل غداً (الاثنين)، في الرياض، حفلها السنوي لتكريم الفائزين لعام 2025م.ويُكرَّم خلال الحفل ستة فائزين بارزين تقديراً لإنجازاتهم الرائدة في مجالات خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، العلوم؛ التي أسهمت في خدمة البشرية وتعزيز المعرفة.ومُنحت جائزة خدمة الإسلام لعام 2025م، لكلٍّ من: مصحف تبيان من جمعية لأجلهم لخدمة ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، تقديراً لمبادرته الرائدة في تقديم معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة عبر تطبيق إلكتروني تفاعلي، يُعد الأول من نوعه عالمياً، إذ أتاح لأفراد المجتمع من ذوي الإعاقة السمعية فهم وتدبر القرآن الكريم، كما أسهم في تعزيز الشمولية في التعليم الإسلامي.كما منحت جائزة خدمة الإسلام للمستشار في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة سامي عبدالله المغلوث؛ وذلك نظير جهوده الاستثنائية في توثيق التاريخ الإسلامي من خلال إعداد أكثر من 40 أطلساً تاريخياً وجغرافياً، تناولت مختلف مراحل التاريخ الإسلامي، وشخصياته، وآثاره، كما تُرجمت العديد من هذه الأطالس إلى لغات عالمية أسهمت في نشر المعرفة التاريخية الإسلامية على نطاق واسع.أما جائزة الدراسات الإسلامية، وموضوعها هذا العام «الدراسات التي تناولت آثار الجزيرة العربية»، فقد مُنحت بالاشتراك لكل من: البروفيسور سعد عبدالعزيز الراشد، عالم الآثار السعودي البارز، تقديراً لإسهاماته الأساسية في دراسة النقوش الإسلامية والتراث الأثري لشبه الجزيرة العربية، والبروفيسور سعيد فايز السعيد، وذلك لأعماله المقارنة في دراسة النقوش والكتابات القديمة في الجزيرة العربية، ولإسهاماته في فهم الحضارات السابقة للإسلام.وفاز بجائزة الطب وموضوعها «العلاج الخلوي» هذا العام البروفيسور ميشيل سادلين، كندي الجنسية، أستاذ في مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، لعمله الرائد في تطوير علاجات CAR-T المناعية التي حققت نتائج سريرية فعالة في علاج سرطانات الدم، وأظهرت أخيراً فاعلية واعدة في أمراض المناعة الذاتية والأورام الصلبة.وخصصت جائزة العلوم هذا العام لمجال الفيزياء، واختير البروفيسور سوميو إيجيما من اليابان، الأستاذ في جامعة ميجو اليابانية، وذلك لاكتشافه الرائد لأنابيب الكربون النانوية باستخدام المجهر الإلكتروني، وما تبعه من تأسيس لحقل علمي جديد في علوم المواد وتكنولوجيا النانو، انعكس على تطبيقات واسعة في مجالات متعددة من الإلكترونيات إلى الطب الحيوي.أما جائزة اللغة العربية والأدب وموضوعها «الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي» فقد حجبت هذا العام لعدم ارتقاء الأعمال المرشحة إلى معايير الجائزة.يذكر أن جائزة الملك فيصل منذ تأسيسها عام 1977، وتتويج الفائزين بها للمرة الأولى عام 1979م، كرّمت 301 فائز من 45 جنسية مختلفة، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في خدمة الإسلام، وتطوير المعرفة، وخدمة الإنسانية.وتتكوّن الجائزة من شهادة خطية مكتوبة بخط عربي مميز، وميدالية ذهبية عيار 24 قيراطاً بوزن 200 غرام، ومكافأة مالية قدرها 750 ألف ريال (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي تقريباً)، وتوقّع شهادة الجائزة من قِبل رئيس هيئة الجائزة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.