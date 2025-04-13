أعلنت وزارة الداخلية، عدداً من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن وطمأنينة. وأكدت، أن آخر موعد لدخول المعتمرين، الأحد (15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م)، وأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الثلاثاء (1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م).وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس، أنه ابتداءً من الأربعاء 25 شوال 1446هـ الموافق 23 أبريل 2025م، سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة «أبشر أفراد»، و«بوابة مقيم».وأكدت وزارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى اعتبارا من الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، حتى الإثنين 14 ذو الحجة 1446هـ الموافق 10 يونيو 2025م، وعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، اعتبارًا من الثلاثاء (1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م).ودعت وزارة الداخلية، إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.