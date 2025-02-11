يناقش وزراء الإعلام العرب في جلسة حوارية التشريعات في منظومة الإعلام، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة والتي ستنطلق في التاسع عشر من فبراير الجاري في العاصمة الرياض.ويشارك في الجلسة، وزير الإعلام والثقافة بالكويت عبدالرحمن بداح المطيري، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر المهندس خالد عبدالعزيز، ويدير الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتور فهد آل عقران.وتناقش الجلسة، تنظيم الذكاء الاصطناعي في الإعلام محلياً ودولياً، وفرص استفادة الدول العربية من التجارب العالمية، كما تستعرض تأثير تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية كـ«ستارلينك» على البث المرئي مستقبلاً، وتسلط الضوء على مستقبل التشريعات الرقمية في حماية حقوق النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية للإعلام الرقمي، ودور الاستثمارات في تلبية احتياجات الإعلام الحديث.ويشهد المنتدى السعودي للإعلام، جلسات تستضيف عدداً من القادة السياسيين والاقتصاديين ورؤساء كبرى المؤسسات الإعلامية والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة بخبراتهم وجهودهم التي تدفعهم نحو مواكبة النمو المتسارع لقطاع الإعلام، إضافة إلى قصص النجاح الملهمة التي تحفز للارتقاء بالخدمات والسياسات الإعلامية، والنهوض بالابتكار المواكب لعصر الذكاء الاصطناعي.يشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام يعد من أبرز الفعاليات الإعلامية في المنطقة، حيث يجمع كبار المتخصصين والمبدعين لمناقشة التوجهات الراهنة في صناعة الإعلام، وتتضمن ورش عمل وجلسات تفاعلية، توفر للمشاركين فرصة تبادل الخبرات، والتعرف على أحدث التطورات في القطاع الإعلامي وتقنياته واستثماراته.