التقى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، بمناسبة انتهاء مهمات عمله سفيراً لدى الأردن.وعبر الفايز، عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي يحرص خادم الحرمين والملك عبدالله الثاني، على تطويرها والبناء عليها باستمرار.وثمن الفايز، مواقف السعودية الداعمة والمساندة لحل القضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.من جانبه، شكر السفير السديري، الأردن، على التعاون الذي وجده خلال فترة عمله من جميع المسؤولين، مما كان له الأثر الكبير في تسهيل مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية السعودية الأردنية، على جميع الأصعدة، وفي مختلف القطاعات.من جانب ثانٍ، التقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، سفير خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء مهمات عمله سفيراً لدى الأردن.وأكد الجانبان خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط البلدين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والملك عبدالله الثاني وولي عهده.وأكد الصفدي، تضامن مجلس النواب الأردني مع السعودية، ورفض أي ممارسات وتصريحات تمسهم، مقدماً الشكر والتقدير للمملكة على موقفها الرافض لتهجير الغزيين إلى الأردن ومصر.وقال رئيس مجلس النواب الأردني: «نرفض التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء دولة الاحتلال بخصوص المملكة العربية السعودية، والتي تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي».من جهته، أكد السفير السديري، دعم المملكة للأردن ووقوفها إلى جانبها في رفض دعوات تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أهمية توحيد الجهود نحو الدفاع عن الحق الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.