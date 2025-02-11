نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي.ويضم وفد المملكة المشارك في القمة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله شرف الغامدي.ومن المقرّر أن يشارك وفد المملكة في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وسبل تسخيره لخدمة المصالح العامة.