أودع أمس (الإثنين)، برنامج حساب المواطن 3.1 مليار ريال مخصص دعم فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثمانين أكثر من 10 ملايين مستفيد وتابع.وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري: إن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 232 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 73% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً.وأشار الهاجري، إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.5 مليون مستفيد.