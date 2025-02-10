رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل استعراض المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض 2025.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل في فندق الفورسيزونز بالرياض، أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة المهندس فهد البداح.

وأكد أمير منطقة الرياض، أن هذه الجهود تأتي بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، منوهًا بالجهود المبذولة في المخطط.

وقال أمير الرياض: «بلا شك هذه الفكرة حضارية ومفيدة وترفع من كفاءة الإنفاق، وتحافظ على جمال المدينة بعيدًا عن العشوائية التي تعترضها في تنفيذ المشاريع».

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم ألقى أمين المنطقة رئيس مجلس إدارة المركز كلمة أكد فيها أن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية تنظيمية وحضرية للمنطقة، إذ سيكون الإطار الشامل لجميع مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

وأبان أن المخطط سيسهم في إنهاء العشوائية والفردية، وغياب التخطيط والتنسيق بين الجهات إلى مرحلة أخرى عنوانها التكامل، والتخطيط الاستباقي، والعمل الممنهج؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزائري المنطقة، إضافة إلى العمل على منهجية إستراتيجية متكاملة في مجال البنية التحتية تعكس رؤية الرياض بصفتها مدينة مستدامة وجاذبة للاستثمارات وتقود التنمية الحضرية في المملكة.

وأفاد بن عياف أن هذا يأتي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، مضيفًا أن من هذا الدعم غير المحدود، جاء هذا المركز الذي كان في الماضي فكرة تراود الكثير، ليصبح اليوم واقعًا نحتفل بأحد مخرجاته الملموسة.

عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، كلمة أوضح فيها أن المخطط يأتي نتيجة ثمرة تعاون وطني مميز جرى تطويره باستخدام منهجيات هندسية متقدمة، ودعم من فرق العمل المشتركة والذكاء الاصطناعي، ليكون نقطة انطلاقة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مع ضمان استدامة المشاريع واستجابتها لأي متغيرات.

وأشار إلى أن المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية يعد أحد المشاريع الرئيسية، إذ يهدف إلى ضمان مواءمة أعمال مشاريع البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، من خلال إسهام المخطط في تلبية طموحات سكان وزوار المنطقة، وبما ينسجم مع تطلعات القيادة.

عقب ذلك شاهد أمير منطقة الرياض والحضور عرضًا مرئيًا عن المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية، ثم دشّن المخطط.

بعدها كرّم أمير منطقة الرياض، شركاء المركز.

يُذكر أن المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية 2025 يعمل على تنسيق مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ لضمان استدامة المشاريع وتعزيز كفاءة تنفيذها، إذ يسهم بشكل فعال في جودة تنفيذ المشاريع وتقليل الآثار السلبية على سكان منطقة الرياض جراء تكرار أعمال الحفر، من خلال الاعتماد على البيانات والتنسيق والتكامل مع القطاعين العام والخاص.

حضر الحفل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي.