رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، حفل تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتاب الله، والمتفوقين دراسيًا، بدعم رجل الأعمال علي الفوزان، بحضور الأمير متعب بن فهد بن فيصل، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في كلمته بهذه المناسبة أهمية رعاية الأيتام والاهتمام بهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع، منوهًا بدعم رجل الأعمال علي الفوزان، واصفًا إياه بـ«القدوة الحسنة» للتكفل بهذه الفئة الغالية، مقدمًا شكره له ولكل من يسهم في هذا العمل الخيّر.

وقال أمير منطقة القصيم: «إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تبذل جهودًا عظيمة ليشعر هؤلاء الأبناء بأنهم لم يفقدوا والديهم، من خلال الرعاية والدعم الشامل لهم».

من جانبه بيّن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الدكتور عبدالله الجويبري أهمية دعم النشء، ودور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في الجمع بين الحفظ وتعزيز القيم الإسلامية، منوهًا بدعم أمير منطقة القصيم لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم، الذي أسهم في إيجاد بيئة نموذجية لحفظة كتاب الله، وبتوجيهه بتعميم «جائزة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم للبراعم»، التي ستنظم خلال رمضان المبارك.

إثر ذلك، بيّن مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي أن دعم أمير المنطقة ورعايته للأيتام يعكس اهتمام القيادة بهذه الفئة، وتوفير السبل كافة لرعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم لمستقبل واعد.

كما عبّر الأبناء الأيتام عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم وللدولة على ما يحظون به من دعم وعناية، مما يسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق النجاح في حياتهم.

وفي كلمته، نوّه أمين لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني بعناية أمير منطقة القصيم بالأيتام، وحرصه المستمر على تقديم الدعم والرعاية لهم، بما يحقق لهم بيئة أسرية وتعليمية مستقرة.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الأيتام المتميزين وحفظة كتاب الله الكريم، وكرّم عددًا من الأيتام المتفوقين في التحصيل العلمي، مؤكدًا استمرار دعمه ورعايته لهذه الفئة الغالية على الجميع.