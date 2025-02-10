أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وصول عدد زوار «موسم الرياض» إلى 19 مليون زائر منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي، في تأكيد جديد على النجاح الكبير الذي يحققه الموسم هذا العام.

ويواصل الموسم استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث تشهد مناطقه المختلفة إقبالًا كثيفًا، خصوصا «بوليفارد وورلد»، و«بوليفارد رن واي»، و«بوليفارد سيتي»، التي تقدم تجارب متنوعة تلبي جميع الأذواق، من الفعاليات الترفيهية إلى العروض الفنية والموسيقية، والألعاب بمختلف أنواعها.

وساهمت العطل والإجازات، إلى جانب الطقس المميز الذي تشهده الرياض، في تعزيز هذا الإقبال، حيث شهدت منطقة «ديونز أوف أريبيا» حضورًا لافتًا لعشاق التخييم والأجواء الشتوية، فيما استقطب «سوق الأولين»، الذي يُعد إحدى المناطق المجانية، أعدادًا كبيرة من الزوار، إضافة إلى «معرض كريستيان ديور: مُصمم الأحلام»، الذي يستقبل الزوار في المتحف الوطني السعودي بالمربع، ويقدم مجموعة من أندر وأجمل الأزياء.

كما حظيت منطقة «ذا جروفز» بإقبال واسع، لما توفره من أجواء راقية ومطاعم تقدم أشهى الأطباق، إلى جانب العروض الموسيقية الحية والجلسات المميزة، ما يعكس تنوع الموسم وقدرته على تقديم تجارب استثنائية تناسب مختلف الفئات.

ويعكس هذا الرقم الكبير مدى الإقبال على الفعاليات العالمية التي يحتضنها الموسم، والتي تشمل نزالات الملاكمة والمصارعة، الحفلات الموسيقية، المطاعم الفاخرة، والحدائق الخلابة، إضافة إلى مناطق جديدة كليًا تقدم تجارب مبتكرة للزوار.

** نقاط إنفوجرافيك عن نجاح موسم الرياض بعدد زوار بلغ 19 مليوناً:

1. عدد الزوار:

• وصل عدد زوار موسم الرياض إلى 19 مليون زائر منذ انطلاقته في أكتوبر 2024.

2. الفعاليات المميزة:

• مناطق بارزة استقطبت الزوار:

• بوليفارد وورلد

• بوليفارد رن واي

• بوليفارد سيتي

• تقديم فعاليات متنوعة تشمل:

• العروض الفنية والموسيقية.

• الألعاب والتجارب الترفيهية.

3. المناطق المجانية والجاذبة:

• سوق الأولين: جذب أعدادًا كبيرة من الزوار.

• معرض كريستيان ديور: مصمم الأحلام: عرض مجموعة نادرة من الأزياء في المتحف الوطني.

4. الفعاليات الشتوية:

• ديونز أوف أريبيا: وجهة لعشاق التخييم والأجواء الشتوية.

5. المناطق الراقية:

• ذا جروفز: يقدم أجواء راقية، مطاعم عالمية، عروضل موسيقية، وجلسات فريدة.

6. الإقبال العالمي:

• نجاح في استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

7. تنوع الأنشطة:

• نزالات الملاكمة والمصارعة.

• الحفلات الموسيقية.

• المطاعم الفاخرة والحدائق الخلابة.

8. الأجواء المميزة:

• الطقس المعتدل عزز الإقبال على الفعاليات الخارجية.

9. تنوع الفئات المستهدفة:

• فعاليات وتجارب تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

10. رؤية الترفيه:

• تعزيز مكانة السعودية كوجهة ترفيه عالمية ضمن رؤية 2030.