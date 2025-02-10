اشترطت وزارة البلديات استخدام شعار وعلامة تجارية حددتها لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، في حال عدم وجود علامة تجارية مسجلة. وأكدت، ضمن مشروع الاشتراطات المطروحة للاستطلاع، منع نسخ أو تقليد أو استخدام الشعار والعلامة التجارية لغير ما خصصت له.

وحددت الوزارة متطلبات الموقع للبقالات والتموينات والأسواق المركزية بأن يكون على شارع تجاري، وأن يكون ضمن المباني التجارية، والاستخدام المختلط (التجاري والسكني)، فيما تضمنت متطلبات الموقع للأكشاك في النطاق العمراني بأن تكون في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية أو الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط، والأكشاك خارج النطاق العمراني يجب أن تكون ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري، والمواقع المسموح بها.

ويسمح بإقامة الأكشاك في مواقف السيارات في المجمعات التجارية على أن تتم مراعاة عدم تأثر الطاقة الاستيعابية للمواقف.

ونصت الاشتراطات على توفير دورة مياه بحد أدنى (2) تخدم العملاء والزائرين للجنسين في الأسواق المركزية، فيما يجب في دورات المياه الواقعة داخل المنشأة الغذائية أن تكون بعيدة عن أي مناطق تداول الأغذية، وفي حال تعذّر ذلك يجب أن يُفصل بين دورات المياه ومناطق تداول الأغذية بمساحات متداخلة جيدة التهوية، وألّا تفتح مباشرة على غرفة يجري فيها تداول الأغذية، وأن تكون مجهزة بأحواض لغسل الأيدي، مع الصابون والمناشف الورقية أو مجفف اليدين وأن تكون مزودة بسلال مهملات تفتح بالقدم وألا تُستخدم لتخزين الأشياء مثل المآزر أو المواد الغذائية.

لا عدوى.. لا تدخين.. لا جروح

شددت الشروط على تقيد العاملين بالنظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة، ويجب حصول جميع العاملين في تداول الأغذية على الشهادات الصحية، ويجب على المنشأة الغذائية إيقاف العامل عن العمل وصرفه إذا ظهرت عليه أي أعراض مرتبطة بالإصابة بمرض معوي.

كما نصت على ألا يكون مصاباً بأمراض جلدية أو لديه جروح أو قروح تُخرِج إفرازات في أي جزء مكشوف من الجسد؛ وألا تخرج أي إفرازات من عينيه أو الأنف، ويسمح بالعمل في حال كان الجرح سطحياً ونظيفاً ومغطى بضمادات. فيما يمنع ارتداء الحلي والساعات للعاملين في إعداد وتحضير الأغذية.

ويجب ارتداء الملابس المخصصة للعمل والملابس الواقية، وارتداء العاملين في إعداد وتحضير الأغذية الملابس الواقية مثل قفازات الأيدي وأغطية الشعر والمآزر، ويمنع ارتداء الملابس الواقية للعمل خارج المنشأة، وتبديل المآزر والقفازات المخصصة عند الحاجة.