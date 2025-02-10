استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو روي دوارتي باروس، في مكتبه بالقصر الحكومي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور البلاد تلبيةً لدعوةٍ رسميّةٍ من رئيس الجمهورية. وجرى خلال اللقاءِ استعراضُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك. وفي إطار زيارته لجمهورية غينيا بيساو، وقف الشيخ العيسى على برنامج رابطة العالم الإسلامي لجراحات المرضى المحتاجين، بالتعاون مع المستشفى الوطني بالعاصمة «بيساو»، الذي يتضمن - إلى جانب إجراء الجراحات - توزيعَ الأدوية والمستلزمات الصحية.

كما ألقى الشيخ الدكتور محمد العيسى محاضرةً في جامعة غينيا بيساو حولَ قِيَم الإسلام، مُستعرِضاً في هذا السّياق مضامين وثيقة مكة المكرمة، وذلك بحضورِ عددٍ من الشخصيات الغينيّة؛ الإسلامية وغير الإسلامية، وأعضاء هيئة التدريس، وجمعٍ غفيرٍ من الطلاب والطالبات.