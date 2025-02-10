أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، التصريحات العبثية الصادرة عن بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى تهجير أهالي قطاع «غزة».

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، نقد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تلك التصريحات الهمجية التي تنم عن استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتجاوز على سيادة الدول، واستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه.

وأيد العيسى بتثمين عالٍ، باسم علماء الأمة الإسلامية والشعوب المسلمة المنضوية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي ما جاء في بيانات وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ذوات الصلة، ولاسيما ما صدر عنها أخيراً بتاريخ الخامس والتاسع من فبراير الجاري المؤكدة على تمسكها بموقفها الراسخ والثابت من قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ومطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحثها الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين إلى أن تنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمّن العيسى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف بحزم إزاء الجرائم المروعة في غزة، وخصوصاً القمم التاريخية التي استضافتها المملكة في هذا الشأن، في سياق المساعي المتواصلة الحشد الرأي العالمي للوقوف مع الحق الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة.