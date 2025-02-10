زار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

واطلع الجلاجل على جهود وزارة الداخلية لتعزيز مكانة المملكة الدولية كبيئة رقمية مبتكرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأبرز الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الرقمي في المملكة، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.