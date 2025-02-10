تمكنت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس (الأحد) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (صالة الحج والعمرة) من إعادة النبض لمعتمرة من الجنسية الإندونيسية في العقد السابع من العمر.

وأكدت «الهيئة» أن مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بالمنطقة تلقى بلاغاً عند الساعة 5:49 مساءً يفيد بوجود معتمرة بحالة إغماء داخل صالة المغادرة الدولية، وعلى الفور تم توجيه البلاغ للفرقة الإسعافية بصالات المطار، وعند مباشرة حالة المريضة تبين أنها تعاني من توقف القلب والتنفس.

ونُفذت الإسعافات الأولية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وأُجري الإنعاش القلبي الرئوي حتى عاد لها النبض ولله الحمد، وتم نقلها إلى أقرب منشأة صحية لمتابعة حالة المريضة.

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