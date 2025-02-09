رفضت دول عربية وإسلامية ومنظمات عربية وإسلامية، التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، بشأن تهجير الفلسطينيين، و«إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية»، ووصفتها بالتصريحات «المنفلتة، والمستفزة، وغير المقبولة»، وتمثل مساساً بالسيادة السعودية، وقالت في بيانات لها أمس: إنها تدين تلك التصريحات وتقف مع المملكة.أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة ورفض الكويت الشديدين للتصريحات المستنكرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد السعودية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان، أمس (الأحد)، وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها.وجدد البيان، تأكيد الكويت رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيدةً بكافة الجهود التي تبذلها السعودية وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.أدانت مملكة البحرين، واستنكرت بشدة، التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، بوصفها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وشددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدة أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.عبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لنتنياهو. وأكدت رفضها القاطع هذه التصريحات التي تعتبر تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأعرب وزير الدولة خليفة شاهين عن تضامن الإمارات الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها، وأكد أن سيادة السعودية «خط أحمر»، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه. وشدد على رفض الإمارات القاطع المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره.أدانت دولة قطر، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وعدتها خرقًا سافرًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أمس، تضامن دولة قطر التام مع المملكة، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية، مؤكدة أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم.أعربت سلطنة عُمان، عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها.وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، موقفها الثابت والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها السيادية في فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967 وفقًا للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الاستقرار الدائم للمنطقة.أعربت العراق أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المملكة.وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، رفضها القاطع لهذه التصريحات التي عدتها انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فضلًا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأعربت عن تضامن العراق الكامل مع المملكة وأمنها ووحدة أراضيها، مؤكدة رفضها المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة.أدانت مصر التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية، واصفة إياها بالمنفلتة والمرفوضة، وأكدت أن أمن المملكة خط أحمر، لن تسمح مصر بالمساس به. وذكرت الخارجية المصرية في بيان (السبت)، أن التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي تعتبر مساسا مباشرا بالسيادة السعودية، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعلنت رفض مصر بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة، التي تمس أمن المملكة وسيادتها، وأن استقرار المملكة وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية، ولا تهاون فيه، مشددة على أن هذه التصريحات منفلتة.أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الداعية لإقامة دولة فلسطينية في السعودية، ووصفتها بـ«العدوانية»، وأنها تعلن وقوفها وتضامنها الكامل مع المملكة.وقالت في بيان لها (الأحد): ندين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، واستفزازية تمس سيادة الدول وقواعد القانون الدولي،استنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان التصريحات غير المسؤولة الصادرة من الحكومة الإسرائيلية بخصوص المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحدٍ للقوانين والأعراف الدولية، وشددت على أن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية يمثل تمادياً من إسرائيل وانتهاكاً لسيادة المملكة وخرقاً لقواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.وجددت وزارة الخارجية، موقف السودان الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض التلويح بتهجيره خارج أراضيه.نوه مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، بالمواقف الثابتة لكل من السعودية والأردن ومصر بشأن تهجير الفلسطينيين. ووصف في تصريح لـ «العربية/‏‏الحدث»، (الأحد)، الموقف السعودي بأنه «صارم وقاطع وحجر زاوية»، مؤكداً انحياز الحكومة الفلسطينية بالكامل لهذا الموقف. وقال الهباش: إن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن القضية الفلسطينية «بمثابة أمل لنا». وأكد مستشار «أبو مازن» أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتناقض مع الشرعية الدولية، مشدداً على أنه لا يؤمن إلا بالغطرسة والاحتلال.أكدت باكستان أنها تقف متضامنة مع المملكة، وتشيد بدعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن أي محاولة لتقويض موقف المملكة وتحريف التزامها بالقضية الفلسطينية أمر مؤسف للغاية.وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في بيان عن وزارة الخارجية الباكستانية، إن التصريح غير المسؤول لرئيس الوزراء الإسرائيلي يقوض ويتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على أراضيه التاريخية والشرعية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة.أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة، ومطالبتها ببناء دولة فلسطينية داخل أراضيها.وقال البديوي في بيان له: إن هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج إسرائيل في عدم احترامها للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول، وإن موقف المملكة ودول مجلس التعاون راسخ وثابت لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.استنكرت جامعة الدول العربية، تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، وقال الأمين العام أحمد أبو الغيط: إن المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، إضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع، وإن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهاما لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.وشددت الأمانة العامة للجامعة، على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدتها تحريضًا على المملكة ومساسًا بسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأكدت، أن هذه التصريحات العنصرية محاولة يائسة للالتفاف على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وجددت رفضها وإدانتها مخططات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وعدته تطهيرًا عرقيًا وجريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.