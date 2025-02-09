أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ختمًا خاصًا «ليب 25» للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، من 9 إلى 12 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب 2025)، تحت عنوان (خدمات رقمية لوطن آمن) من خلال استعراض أبرز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة.