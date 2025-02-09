بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية ناميبيا الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدكتور سام نجوما.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس المؤسس لجمهورية ناميبيا الدكتور سام نجوما، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية ناميبيا الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا، في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية الدكتور سام نجوما.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس المؤسس لجمهورية ناميبيا الدكتور سام نجوما، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».