حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 16 من الجوائز الكبرى والجوائز الخاصة وجوائز مسار، في ختام التصفيات النهائية على المستوى الوطني لمعرض إبداع للعلوم والهندسة 2025، منها 3 جوائز كبرى، و5 جوائز خاصة، و8 جوائز مسار.

وهنأت إدارة التعليم الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم على تحقيق هذا الإنجاز، متمنيةً للجميع التفوق المستمر والنجاح الدائم. ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وتستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحكّم المشاريع إلكترونيّاً وحضوريّاً من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.