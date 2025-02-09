برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مكة المكرمة، اليوم، اختتام المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

وبُدئ حفل ختام المسابقة، التي شهدت مشاركة 179 متسابقًا يمثلون 32 دولة، بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، المشرف العام على المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى، كلمة ثمّن فيها دعم القيادة، المستمر لمناشط القرآن الكريم، مشيرًا إلى أحد أوجه هذا الدعم المتمثل في إرسال 160 ألف نسخة من القرآن الكريم بواقع 5000 نسخة لكل دولة شاركت في هذه المسابقة.

ونوّه بتميز هذه المسابقة وتفردها في أنشطتها المصاحبة التي شهدت إقامة الملتقى القرآني الذي نقل المسابقة من الحفظ إلى التدبر والفهم الصحيح لمعاني القرآن، بما يعكس التزام المملكة بخدمة القرآن وأهله، ونشرها لقيم الوسطية والتسامح.

بعد ذلك، ألقى العقيد نبيل عبدالله البنكي من قوة دفاع البحرين كلمة المتسابقين، عبّر فيها عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة.

وأفاد أن هذه المسابقة تُجسد جهود المملكة المستمرة في خدمة كتاب الله عزّ وجل، مشيرًا إلى العناية الفائقة التي أولتها هذه البلاد المباركة للحفاظ على القرآن الكريم، من خلال طباعته ونشره وترجمته إلى مختلف لغات العالم.

عقب ذلك، ألقى رئيس هيئة الأركان العامة، كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن شكره وتقديره لوزير الدفاع على رعايته الكريمة لهذه المسابقة، ودعمه المستمر لكل ما من شأنه أن يعزز روح الإيمان والقيم النبيلة بين أبناء القوات المسلحة في المملكة وكل دول العالم، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بترسيخ تعاليم الدين الحنيف في صفوف العسكريين، وجعل القرآن الكريم منهجًا يهتدون به في حياتهم وسلوكهم، ليكونوا قدوة في العمل والانضباط والأخلاق الرفيعة.

بعد ذلك كرّم الجهات والشخصيات التي أسهمت في خدمة كتاب الله الكريم، ولجنة المحكمين، والفائزين في فروع المسابقة الـ6، ثم التُقطت الصورة التذكارية.

حضر حفل الختام، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس أركان ‫القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة لنشر الوعي الديني مستشار رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، وعددٌ من الأئمة، وكبار ضباط القوات المسلحة.