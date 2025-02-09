انطلاقاً من توجهاتها الاستراتيجية تشارك الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) كشريك استراتيجي للذكاء الاصطناعي في مؤتمر ليب 2025 في نسخته الرابعة، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، من اليوم وحتى الثاني عشر من فبراير الجاري، حيث تستعرض «تحكم» خلال مشاركتها أحدث ابتكاراتها وحلولها المعتمدة على «إياس الذكاء الاصطناعي»، ومن أبرز هذه الحلول «منصة المدن الذكية» وهي منصة تقنية شاملة تهدف إلى تمكين المدن من تبني الحلول الذكية لتحسين وتعزيز الكفاءة التشغيلية في إدارة الموارد والخدمات، حيث تستند المنصة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، لتوفير حلول متكاملة تعمل على تطوير جميع الجوانب الحضرية من النقل والخدمات البلدية بالإضافة إلى إدارة المجتمعات المغلقة وغيرها.

كما تستعرض «تحكم» منصة الاستشعار عن بُعد التي تستخدم الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لالتقاط صور عالية الدقة، وتوفير تحليلات عميقة لدعم مختلف القطاعات بكفاءة، حيث يتم توفيرها بالاعتماد الكامل على نماذج الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية المتخصصة، لتقديم النتائج بفعالية حسب احتياج الشركاء.

كما تقدم «تحكم» «منصة نماذج اللغة الكبيرة» وهي منصة متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات. من جانب آخر، تعرض «تحكم» تقنيات «الواقع المختلط» التي تمزج بين الواقعين الحقيقي والافتراضي، لتوفر للمستخدمين تجربة تفاعلية تعكس الرؤية المستقبلية للمدن الذكية.

يذكر أن تحكم ومن خلال مشاركتها تسعى إلى تعزيز مكانتها كشركة سعودية رائدة في تقديم الحلول التقنية المتطورة التي تساهم في تحسين وتعزيز المدن الذكية والسلامة العامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية ومستدامة تواكب احتياجات المستقبل.