انطلقت اليوم مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر «ليب التقني 2025»، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى (12) فبراير الجاري، بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، الذي قال: «إن مشاركة وزارة الداخلية هذا العام في المؤتمر العالمي التقني الأكثر حضورًا في العالم، بوصفها شريكًا استراتيجيًا، بأربعة محاور رئيسة تمثل منصات المستقبل الرقمية لتعزيز العمليات الأمنية، ومنظومة أمنية لمدن أكثر أمانًا، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وعالم أبشر، واستعراض قصص النجاح الوطنية.

وأضاف الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري أن مشاركة الوزارة التي جاءت تحت عنوان (خدمات رقمية لوطن آمن) تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية كبيئة رقمية مبتكرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإبراز قدرات وزارة الداخلية في المجالين الأمني والخدمي منذ (45) عامًا وفق أعلى المعايير والممارسات، وتعريف زوار المؤتمر بكيفية الاستفادة منها لجودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.