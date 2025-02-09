اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم بمكة المكرمة مشاركته في المعرض المصاحب للمسابقة الدولية العاشرة لحفظ القرآن الكريم للعسكريين التي نظمتها إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية.

واستعرض التحالف خلال مشاركته أبرز إنجازاته وإصداراته وأبحاثه في مجالات محاربة الإرهاب، لاسيما في الجوانب الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، إلى جانب تسليط الضوء على برامجه ومبادراته الإستراتيجية التي تخدم الدول الأعضاء وتعزز التعاون المشترك في التصدي للتطرف.

وأكد مساعد القائد العسكري في التحالف الإسلامي المشرف العام على الجناح اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي أن هذه المشاركة جاءت في إطار التعريف بدور التحالف ورسالته وأهدافه الإستراتيجية، إضافة إلى إبراز جهوده في محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.