أتاحت وزارة الحج والعمرة جدولة قيمة باقات شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1446 للراغبين في التسجيل من المواطنين والمقيمين.

وبينت الوزارة أن الدفعة الأولى وتمثل 20% من القيمة الإجمالية يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، والدفعة الثانية وتمثل 40% يتم سدادها حتى تاريخ 1446/9/20، والدفعة الثالثة وتمثل 40% يتم سدادها حتى تاريخ 1446/10/20، مشيرة إلى أنه ستصدر لكل دفعة فاتورة مستقلة عند السداد الجزئي، وستظهر حالة الحجز «غير مؤكد» حتى إكمال سداد الدفعة الثالثة، لافتةً إلى أنه بالإمكان سداد قيمة الباقة كاملة.

وأوضحت أن الحد الأدنى للعمر هو 15 سنة للمواطن والمقيم (بالتاريخ الهجري)، ولا يوجد حد أعلى للسن، مشيرةً إلى أنه لا يمكن لمواطني دول مجلس التعاون أو القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة أو عمل التسجيل عبر هذه المنصة، حيث يقتصر التسجيل على من لديه هوية مواطن أو هوية مقيم.

ولفتت إلى أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، ويُستثنى من ذلك المحرم، ولا يُسمح باصطحاب الأطفال، مشيرةً إلى أن هناك تطعيمتين الزاميتين هما: الحمى الشوكية النيسيرية، والإنفلونزا الموسمية.