استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأحد)، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما يعزز تطور وازدهار الألعاب الأولمبية في المملكة وحول العالم.

حضر الاستقبال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارلمبية عبدالعزيز باعشن.

فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، المستشار الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيري ميرو، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيس فريق العمل سير ميانق.