استيقظت المدينة المنورة صباح اليوم (الأحد) على حادثة مرورية مروعة راحت ضحيتها معلمة وسائق المركبة، فيما أصيبت 3 معلمات أخريات في الكيلو 50 بطريق المدينة المنورة - القصيم السريع، أثناء خروجهن فجراً من المدينة باتجاه مدرستهن في هجرة صفيط جنوبي مدينة حائل، حيث باشرت فرق الهلال الأحمر الحادثة، وتولت فرز الحالات، وتبين وفاة حالتين، وإصابة 3 حالات تم نقلهن إلى مدينة الملك سلمان الطبية لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع للتحقيق في الحادثة. من جانبه، بين المتحدث باسم التجمع الصحي في المدينة المنورة عبدالرحمن حمودة أن مدينة الملك سلمان الطبية استقبلت 3 حالات (حالتان حرجتان، والأخرى مستقرة)، مبيناً أن الإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات.



فيما شيعت جموع من المصلين عصر اليوم جثماني المعلمة سهام ناصر العمري، وصالح مرشود المغذوي، ضحيتي الحادثة، إلى بقيع الغرقد بعد الصلاة عليهما في المسجد النبوي الشريف.