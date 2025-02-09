سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، أقل درجة حرارة بالمملكة بدرجتين مئويتين تحت الصفر، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

ووثقت عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم، مشاهد لتراكم بلورات الصقيع فوق النباتات، في ظاهرة تعكس برودة الأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر محافظة طريف بكتلة هوائية شديدة البرودة، تبدأ من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع، متوقعا أن تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر و3 درجات تحت الصفر، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأجواء الباردة.