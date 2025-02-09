قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لقاءين استهدفا 40 فريقاً وأكثر من 150 مشاركاً في تحدي «Make It Intelligent»، الذي تنظمه أكاديمية مطوري أبل.وتناول اللقاءان تاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوراته، مع التركيز على تطبيقاته في مجالات الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي التوليدي.كما ناقشا هندسة الأوامر والاتجاهات الحالية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع استعراض للموارد التي يمكن أن تساعد المشاركين في بناء تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية.وركزت العروض المقدمة على توعية المشاركين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأبرز استخداماته في الخدمات الحكومية، وفي التعليم والصحة والطاقة، والاقتصاد، والتسويق، والنقل والمواصلات، والصناعة، ودوره في تعزيز الكفاءة والقدرة على تطوير الأعمال باستخدام أدواته المتقدمة التي يمكن تسخيرها في العديد من المجالات.ويجسد اللقاءان جهود «سدايا» المستمرة في تعزيز دورها الريادي في إرساء استخدامات البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي نحو تبني هذه التقنيات، وبما يدعم ويعزز بناء القدرات والكفاءات الوطنية في المجال، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.