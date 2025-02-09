بدأت أمانة الطائف في إشعار عدد من سكان بعض الأحياء بسرعة مراجعة البلدية بشكل عاجل، وتقديم ما يثبت تملكهم لوجود عقاراتهم في مجاري الأودية والسيول.ورصدت «عكاظ» ملصقات للأمانة على أبواب وجدران عقارات في عدد من الأحياء، ما نصّه «المكرم صاحب الموقع الواقع بحي ريّحه، السناح، حيث إنه تم رصد الموقع العائد لكم بمجاري الأودية والسيول والذي يتطلب منكم تقديم المستمسكات الشرعية أو ما يثبت تقديمكم على منصة إحكام أو أي إثباتات أخرى يجيزها النظام، وليكن خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ الإشعار ومراجعة قسم التعديات في البلدية بشكل عاجل».يشار إلى أن عدد الإشعارات تجاوز 200 موقع. وكشفت الأمانة لـ«عكاظ»، أنه حسب الأمر السامي بمنع البناء داخل مسارات الأودية والسيول، تم حصر جميع العقارات والمباني التي تعترض مسار الأودية والسيول، وعلى المالك تزويد البلدية بصورة من الصك ورخصة البناء أو منصة إحكام وكروكي الرفع المساحي المعتمد من إحكام والهوية الوطنية. وأضافت أن الهدف من الحصر معرفة مُلاك العقارات ووضع الحلول المناسبة لدرء مخاطر الأودية والسيول على أصحاب المنازل.