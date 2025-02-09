كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها «آلية التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وتضمنت القائمة 17 منتجاً في قطاع الأدوية والمستحضرات، ويُقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة بـ 141 مليون ريال، إضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53.8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محلياً.وقدمت «آلية التفضيل السعري الإضافي» نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20%، إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية.واشترطت قائمة «التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا تنطبق على الآلية على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محلياً.وهدفت المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ لتشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، تعزيزاً لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكيناً للقدرات المحلية.