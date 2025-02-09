‏تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدة جهات حكومية وخاصة، اليوم الأحد، في مؤتمر «ليب 2025»؛ الذي يُعد من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التحول الرقمي والابتكار.وتهدف الموارد من خلال المشاركة إلى تعزيز مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي، وإبراز إنجازاتها في تطوير سوق العمل والتنمية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وتتضمن المشاركة إطلاق عدد من المنتجات والخدمات الرقمية والتقنيات الذكية الجديدة إلى جانب جناح تعريفي عن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصاتها الرقمية؛ التي ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير بيئة العمل، وتحسين تجربة المستفيدين، وتسليط الضوء على جهودها، وقصص النجاح في مجال التحول الرقمي ومبادراتها المبتكرة لتعزيز التطور المهني والتنمية المستدامة.كما تتيح الوزارة لضيوف وزوار مؤتمر «ليب 2025» فرصة الاستفادة من أعمال مبادرة «تطوع بخبرتك» التي يتطوع خلالها عدد من الوزراء والخبراء والقيادات في القطاعين الحكومي والخاص بتقديم خلاصة تجاربهم وخبراتهم عبر العديد من الجلسات الاستشارية الفردية في أكثر من مجال يرتبط بريادة الأعمال.وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسات وورش عمل تناقش مجموعة من المحاور أهمها: «الاحتيال في العصر الرقمي»، «الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف»، و«البيانات الوظيفية بين التحديات والفرص» وعلى هامش المؤتمر توقع الوزارة مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجيّة مع جهات محلية ودولية.يُشار إلى أن مؤتمر «ليب 2025» يشهد مشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ما يجعله منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال التحول الرقمي.