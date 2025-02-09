أطلقت وزارة السياحة النسخة الثانية من برنامج الماجستير التنفيذي، الذي يقدم 4 برامج تعليمية في 3 جامعات عالمية رائدة في إسبانيا وسويسرا، وهي: Les Roches، وEHL، وGLION، إضافة لتأهيل 300 سعودي في منشآت السياحة والضيافة العالمية،ويأتي إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في إطار مساعي الوزارة لتمكين أبناء وبنات المملكة في قيادة القطاع السياحي من خلال تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، وإدارة الموارد المتاحة في القطاع بجودة عالية، وذلك عبر إطلاق عدد من المبادرات التدريبية والتأهيلية الطموحة ضمن برنامج «أهلها»، إذ قامت الوزارة بتدريب أكثر من 100 ألف من الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة خلال 2024.وأفادت الوزارة، أن متطلبات القبول في البرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس بامتياز في التخصصات ذات العلاقة بالسياحة، إضافة إلى أن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية وفق معايير الجامعات، أيضًا إمكانية السفر والتنقل بما يلبي متطلبات التدريب، واجتياز المقابلة الشخصية.وأشارت إلى أن النسخة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخرج منها 198 طالبًا في أدوار إدارية من الجامعات الرائدة في إسبانيا وسويسرا.وأوضح المتحدث باسم وزارة السياحة محمد الرساسمة، أن الوزارة تعمل من خلال إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي لتوفير فرص رئيسية لمحترفي السياحة السعوديين للحصول على تعليم وتدريب متقدم، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد جيل جديد من القادة السعوديين الذين سيقودون نمو قطاع السياحة الواعد في المملكة.