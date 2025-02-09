فيما تبدأ الاختبارات الشفوية والعملية للمواد ذات الجانبين لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي خلال الأسبوع الحالي للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم للفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الابتدائي وإنهاء أعمال الفصل الثاني للصفين رسمياً.وأكدت الوزارة، على ضرورة اكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لنظام المسارات في المرحلة الثانوية وللمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس.