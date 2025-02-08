تحت رعاية رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، احتفلت رئاسة الحرس الملكي بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي الثاني لتشكيلات الرئاسة، وبطولة الرماية الرابعة، ومسابقة المشاة الثالثة.

وأقيم الحفل بحضور عدد من كبار ضباط الحرس الملكي ومنسوبيه، حيث شهدت الفعاليات عروضاً رياضية ومنافسات في مختلف الألعاب، إضافةً إلى استعراض مهارات الرماية والمشاة، ما عكس المستوى العالي من الجاهزية والكفاءة لدى المشاركين.

وفي ختام الحفل، كرم رئيس الحرس الملكي الفرق الفائزة في الدوري الرياضي وبطولة الرماية، إلى جانب تكريم المتفوقين في مسابقة المشاة، كما كرّم خريجي دورات الأمن والحماية، الذين أكملوا برامجهم التدريبية بنجاح، ليكونوا إضافةً متميزة لقوات الحرس الملكي في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأكد المطيري في نهاية الحفل أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح المنافسة والانضباط والاحترافية بين منسوبي الحرس الملكي، مشيداً بالمستوى الذي أظهره المشاركون في مختلف المنافسات والتدريبات.

يأتي هذا الاحتفال في إطار حرص رئاسة الحرس الملكي على تطوير المهارات القتالية والرياضية لمنسوبيها، وتعزيز جاهزيتهم الدائمة لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية.