عُقد في مكة المكرمة، الملتقى القرآني لمديري وأئمة الشؤون الدينية من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن الأنشطة المصاحبة للمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لنشر الوعي الديني مستشار رئيس هيئة الأركان العامة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، عن شكره وتقديره لدعم القيادة على ما توليه من رعاية فائقة للقرآن الكريم، وما تقدمه من دعم مستمر لمحافل القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم، سواء في مسابقاته أو مؤتمراته وملتقياته.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى، أن هذا الملتقى يمثل امتدادًا لجهود المملكة المباركة في تعزيز مكانة القرآن الكريم، وخدمة أهله وحفظته، والتخلق بأخلاقه، والاقتداء بهديه.

وفي أولى جلسات الملتقى القرآني، تناول فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، القيم الخلقية وأهمية الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

فيما تناول مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى، في الجلسة الثانية عقيدة الولاء ووجوب الطاعة للجندي السعودي في ضوء القرآن والسنة ووجوب التمسك بها وترسيخها ضمن مناهج التعليم الديني والتوجيه المعنوي.

وفي الجلسة الثالثة، تحدث مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم في وزارة الداخلية، فيما سلط رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، الضوء على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم في وزارة الحرس الوطني.

وضمن جلسات الملتقى، ألقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، محاضرة بعنوان «البناء العقدي في القرآن الكريم»، فيما تحدث نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقارئ القرآنية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الجارالله، عن منهجية الترتيل وأثرها في فهم معاني القرآن الكريم وتدبر معانيه.

واستُكملت أنشطة الملتقى، بمحاضرة ألقاها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ركز فيها على موضوع «الجودة في القرآن»، تلتها جلسة تناول فيها إمام المسجد النبوي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد برهجي «الأداء القرآني وأثره في المعنى».

وبيّن محمد بن عتيق الرفاعي من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في الجلسة التالية، جهود المملكة في طباعة المصحف وترجمته وتوزيعه، وتناول فيها عضو اللجنة العلمية بجمعية المقارئ القرآنية عبدالعزيز بن أحمد البلوي «إصدارات المصاحف المرتلة».

وفي الجلسة السابعة، تناول المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي «تجربة الحرم المكي»، فيما تناول وكيل الشؤون الدينية بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري «تجربة الحرم المدني».

وركزت آخر جلسات الملتقى على «أهل القرآن» ألقاها عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، تلتها محاضرة للمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بعنوان «الدعاء في القرآن».