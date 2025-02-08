برعاية أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، تنظم جامعة الملك خالد، حفل تكريم الجامعات العربية المدرجة في التصنيف العربي لعام 2024، مساء غد (الأحد)، بحضور ممثلي اتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الأكاديمية العربية، في حدث يعكس اهتمام الجامعة بتقدير الجهود الأكاديمية والبحثية المتميزة في العالم العربي. ويأتي الحفل ضمن جهود الجامعة لتعزيز التميز التعليمي والبحثي، إذ تنظم بالتزامن مع ذلك «منتدى توجّهات المستقبل» تحت عنوان «الجامعات والتنمية المستدامة»، الذي سيُعقد الاثنين والثلاثاء 10 و11 فبراير الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية في الفرعاء، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول. ويهدف المنتدى إلى مناقشة أدوار الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة، عبر جلسات علمية وحوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من مختلف الدول كما يتناول المنتدى محاور إستراتيجية، منها استحداث آليات لدمج التنمية المستدامة في منظومة التعليم العالي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الشراكة المجتمعية والتنموية. ويُعد هذا الحدث خطوة رائدة لتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، وتبادل التجارب الناجحة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات العربية المستقبلية.